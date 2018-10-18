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2:38   18 Октября 2018
Весь мир

Пятеро чешских военных пострадали в Афганистане

Пятеро чешских военных пострадали в Афганистане

Пятеро чешских военных, участвующих в охране авиабазы НАТО в Афганистане, были ранены при патрулировании. Об этом сообщает генштаб вооруженных сил республики.

Инцидент произошел в минувшую среду. При выполнении военнослужащими чешской роты задачи по охране базы Баграм на них было совершенно нападение.

Атака произошла в момент, когда военные на своем автомобиле проезжали мимо припаркованной машины. После взрыва транспортное средство с чешскими военнослужащими перевернулось.

В результате инцидента один человек получил тяжелые ранения, еще четверо отделались легкими травмами. После госпитализации трое военных были вскоре отпущены. Родных пострадавших уже оповестили о ситуации.

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Автор: Олег Королев
#афганистан #чехия #военные

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