Разбившийся на Украине Су-27 был неисправным

Разбившийся в ходе учений на Украине Су-27УБ был непригоден к полетам с 2009 года, сообщает Airforce.ru.

Как отмечают РИА «Новости» со ссылкой на данные портала, разбившийся истребитель имел бортовой номер «70 синий» и был построен в январе 1991 года.

Изначально у самолета был бортовой номер «05» и он достался Украине в составе сотого отделения корабельного истребительного авиационного полка авиации ВМФ СССР на крымском аэродроме Саки.

В 1992 году он был передан в состав перешедшего под контроль Украины 831-го истребительного авиационного полка в Миргороде.

Самолет был передан на хранение из-за истечения ресурса в 2009 году. Спустя пять лет истребитель расконсервировали и вновь ввели в строй 831-й бригады. Истребитель не прошел должного технического обслуживания, но получил новую украинскую камуфляжную окраску.

Самолет Су-27УБ разбился в Винницкой области во вторник. При крушении погибли американский и украинский пилоты. Командование ВС ВСУ заявляют, что самолет был исправен.