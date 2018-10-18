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Опознаны четверо погибших в результате стрельбы и взрыва в техникуме Керчи

Опознаны четверо погибших в результате стрельбы и взрыва в техникуме Керчи

 Десять пострадавших при взрыве в керченском колледже находятся в реанимации

Десять пострадавших при взрыве в керченском колледже находятся в реанимации
Хакеры атаковали компьютеры МИД Словакии

Хакеры атаковали компьютеры МИД Словакии

 Порошенко надеется углубить сотрудничество Украины с ПА НАТО

Порошенко надеется углубить сотрудничество Украины с ПА НАТО
СМИ: Европейские граждане попали в плен к террористам ИГ* в Сирии

СМИ: Европейские граждане попали в плен к террористам ИГ* в Сирии

 Экс-премьер Словакии рассказал об отношении жителей страны к НАТО

Экс-премьер Словакии рассказал об отношении жителей страны к НАТО
2:04   18 Октября 2018
Весь мир

СМИ: Европейские граждане попали в плен к террористам ИГ* в Сирии

СМИ: Европейские граждане попали в плен к террористам ИГ* в Сирии

Граждане ряда западноевропейских и других стран попали в плен боевикам ИГ* в сирийской провинции Дейр эз-Зор, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на российский военно-дипломатический источник.

По его словам, в минувшую субботу боевики напали на лагерь беженцев в районе поселения Эль-Бахра. Террористы захватили в заложники и вывезли в Хаджин около 130 арабских семей.

Источник в интервью агентству отметил, что в числе заложников ИГ в данном районе уже более 750 человек, среди которых есть граждане стран Западной Европы и других государств.

Также источник рассказал, что за Евфратом боевики «устанавливают свои правила». Террористы выдвигают ультиматумы с требованиями немедленного освобождения всех своих сторонников и передачи под их контроль новых территорий. В качестве давления на курдов боевики каждый день расстреливают пленников.

* «Исламское государство» (ИГ) - террористическая организация, запрещена в России.

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Автор: Олег Королев
#иг #дейр эз-зор

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