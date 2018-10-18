СМИ: Европейские граждане попали в плен к террористам ИГ* в Сирии

Граждане ряда западноевропейских и других стран попали в плен боевикам ИГ* в сирийской провинции Дейр эз-Зор, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на российский военно-дипломатический источник.

По его словам, в минувшую субботу боевики напали на лагерь беженцев в районе поселения Эль-Бахра. Террористы захватили в заложники и вывезли в Хаджин около 130 арабских семей.

Источник в интервью агентству отметил, что в числе заложников ИГ в данном районе уже более 750 человек, среди которых есть граждане стран Западной Европы и других государств.

Также источник рассказал, что за Евфратом боевики «устанавливают свои правила». Террористы выдвигают ультиматумы с требованиями немедленного освобождения всех своих сторонников и передачи под их контроль новых территорий. В качестве давления на курдов боевики каждый день расстреливают пленников.

* «Исламское государство» (ИГ) - террористическая организация, запрещена в России.