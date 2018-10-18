Экс-премьер Словакии рассказал об отношении жителей страны к НАТО

Самая низкая поддержка НАТО из стран «вышеградской четвёрки» наблюдается в Словакии, заявил экс-премьер страны Ян Чарногурский в беседе с «Известиями».

Политик сообщил газете, что в Словакии все больше людей выступают за сотрудничество с Россией и поддерживают политику российского лидера Владимира Путина.

По его мнению, из-за этого США и американские вооруженные силы не могут воспринимать Словакию в качестве надежного союзника.

Также Чарногурский отметил, что в ноябре в Словакии пройдет митинг против Североатлантического альянса и размещения иностранной военной инфраструктуры на территории страны.