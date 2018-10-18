Опознаны четверо погибших в результате стрельбы и взрыва в техникуме Керчи

Четверо погибших при стрельбе и взрыве в колледже в Керчи опознаны, сообщил замглавы администрации города Дилявер Мельгазиев.

Заммэра сообщил РИА «Новости», что в морг доставлены тела девяти человек, на данный момент идет их опознание. По его словам, на данный момент опознаны тела четверых человек, трое из которых - дети.

Накануне в Керчи студент устроил стрельбу и подорвал взрывное устройство в политехническом колледже По последним данным Минздрава РФ, погибли 19 человек, пострадали около 50. Стрелок покончил с собой.