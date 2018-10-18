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Опознаны четверо погибших в результате стрельбы и взрыва в техникуме Керчи

 Десять пострадавших при взрыве в керченском колледже находятся в реанимации

Десять пострадавших при взрыве в керченском колледже находятся в реанимации
Хакеры атаковали компьютеры МИД Словакии

Хакеры атаковали компьютеры МИД Словакии

 Порошенко надеется углубить сотрудничество Украины с ПА НАТО

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1:14   18 Октября 2018
Весь мир

Спецпрокурор Мюллер представит результаты расследования «российского дела»

Спецпрокурор Мюллер представит результаты расследования «российского дела»

Результаты расследования дела о «российском вмешательстве» будут представлены Конгрессе США в середине ноября, сообщил спецпрокурор США Роберт Мюллер.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что спецпрокурор по данному делу сталкивается со все более нарастающим давлением. От него требуют либо подготовить обвинительные акты, либо закончить расследование.

ФАН отмечает, что после завершения президентских выборов 2016 года США обвинили Россию во вмешательстве в избирательный процесс.

Расследование «российского дела» поручено Мюллеру, который предъявил обвинения по статьям «сговор против США» и «мошенничество» тринадцати гражданам РФ и трем российским компаниям.

Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве.

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Автор: Олег Королев
#сенат сша #роберт мюллер #росийское вмешательство

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