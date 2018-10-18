Спецпрокурор Мюллер представит результаты расследования «российского дела»

Результаты расследования дела о «российском вмешательстве» будут представлены Конгрессе США в середине ноября, сообщил спецпрокурор США Роберт Мюллер.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что спецпрокурор по данному делу сталкивается со все более нарастающим давлением. От него требуют либо подготовить обвинительные акты, либо закончить расследование.

ФАН отмечает, что после завершения президентских выборов 2016 года США обвинили Россию во вмешательстве в избирательный процесс.

Расследование «российского дела» поручено Мюллеру, который предъявил обвинения по статьям «сговор против США» и «мошенничество» тринадцати гражданам РФ и трем российским компаниям.

Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве.