Десять пострадавших при взрыве в керченском колледже находятся в реанимации

Десять пострадавших при взрыве и стрельбе в техникуме Керчи находятся в реанимации, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

По ее словам, десять человек находятся в реанимации, из них пять - в стабильном состоянии.

РИА «Новости» со ссылкой на министра отмечают, что пострадавшие прооперированы, им проведена антишоковая, антибактериальная, гемостатическая и другие необходимые терапии.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и подрыв бомбы в Керченском политехническом колледже. В результате инцидента погибли 19 человек, пострадали - более полусотни.