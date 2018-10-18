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Опознаны четверо погибших в результате стрельбы и взрыва в техникуме Керчи

Опознаны четверо погибших в результате стрельбы и взрыва в техникуме Керчи

 Десять пострадавших при взрыве в керченском колледже находятся в реанимации

Десять пострадавших при взрыве в керченском колледже находятся в реанимации
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Опознаны четверо погибших в результате стрельбы и взрыва в техникуме Керчи

Опознаны четверо погибших в результате стрельбы и взрыва в техникуме Керчи

 Десять пострадавших при взрыве в керченском колледже находятся в реанимации

Десять пострадавших при взрыве в керченском колледже находятся в реанимации
Хакеры атаковали компьютеры МИД Словакии

Хакеры атаковали компьютеры МИД Словакии

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0:58   18 Октября 2018
Россия

Десять пострадавших при взрыве в керченском колледже находятся в реанимации

Десять пострадавших при взрыве в керченском колледже находятся в реанимации

Десять пострадавших при взрыве и стрельбе в техникуме Керчи находятся в реанимации, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

По ее словам, десять человек находятся в реанимации, из них пять - в стабильном состоянии.

РИА «Новости» со ссылкой на министра отмечают, что пострадавшие прооперированы, им проведена антишоковая, антибактериальная, гемостатическая и другие необходимые терапии.

В среду студент четвертого курса  устроил стрельбу и подрыв бомбы в Керченском политехническом колледже. В результате инцидента погибли 19 человек, пострадали - более полусотни.

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Автор: Олег Королев
#стрельба #керчь #колледж #техникум

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