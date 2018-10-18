Десять пострадавших при взрыве в керченском колледже находятся в реанимации
Десять пострадавших при взрыве и стрельбе в техникуме Керчи находятся в реанимации, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
По ее словам, десять человек находятся в реанимации, из них пять - в стабильном состоянии.
РИА «Новости» со ссылкой на министра отмечают, что пострадавшие прооперированы, им проведена антишоковая, антибактериальная, гемостатическая и другие необходимые терапии.
В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и подрыв бомбы в Керченском политехническом колледже. В результате инцидента погибли 19 человек, пострадали - более полусотни.