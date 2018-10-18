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Опознаны четверо погибших в результате стрельбы и взрыва в техникуме Керчи

 Десять пострадавших при взрыве в керченском колледже находятся в реанимации

Десять пострадавших при взрыве в керченском колледже находятся в реанимации
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0:42   18 Октября 2018
Россия

Преподаватель колледжа в Керчи рассказал, что студенты отвлекали стрелка

Преподаватель колледжа в Керчи рассказал, что студенты отвлекали стрелка

Один из преподавателей Керченского политехнического колледжа, где накануне произошло нападение, рассказал, что некоторые учащиеся пытались отвлечь нападавшего.

В минувшую среду студент четвертого курса устроил стрельбу и подрыв бомбы в Керченском политехническом колледже По предварительным данным, погибли до 19 человек и пострадали более полусотник. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», однако позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц. Стрелявший покончил с собой в библиотеке.

Преподаватель Владислав Мирошников сообщил РИА «Новости», что его студенты рассказали, что  в момент, когда нападавший стал стрелять, некоторые стали жертвовать собой и отвлекать его на себя от других, чтобы остальные успели убежать и спастись.

По его словам, студенты в панике покидали колледж, многие побросали телефоны. Преподаватель также рассказал, что некоторые сотрудники колледжа прыгали с окна второго этажа.

Мирошников отметил, что в колледже слабая система безопасности и в здание можно залезть даже через окна без решеток. По его словам, рамка металлоискателя и турникет были «не более чем для галочки».. Преподаватель подчеркнул, что в колледже проходной двор и на его территорию можно попасть, просто перелезая через забор.

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Автор: Олег Королев
#стрельба #керчь #колледж #техникум

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