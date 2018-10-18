ВВС США по ошибке атаковали формирование курдов в Сирии

Американские ВВС в Сирии нанесли удар на наступающим на позиции террористов курдам, сообщают «Известия» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Согласно данным газеты, инцидент произошел в районе населенного пункта Хаджин. Бомбовый удар нанесли два истребителя и F-15 из состава сил международной коалиции, возглавляемой США

В результате погибли шесть курдских бойцов,а также около 15 получили ранения.

Источник газеты отмечает, что отсутствие координации действий со стороны командования сил США и «Сирийских демократических сил» (SDF) привело не только срыву очередной попытки наступления курдов на ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), но также к массовому дезертирству курдов с занимаемого района.

Подчеркивается, что сейчас район вновь контролируют террористы. Инцидент свидетельствует о провальности американской политики в САР, отмечает источник.