Керченский стрелок не был замечен в религиозных сектах

Ученик одного из керченских техникумов, который устроил стрельбу и взрыв в стенах учебного заведения, не был замечен в связи с религиозными сектами.

Об этом рассказал журналистам глава республики Крым Сергей Аксенов. В настоящее время, отметил глава региона, специалисты проверяют контакты нападавшего. По словам Аксенова, юноша при себе имел не менее 150 патронов.

Напомним, в среду в техникуме в Керчи один из учеников произвел подрыв взрывных устройств, а также открыл стрельбу по ученикам и сотрудникам колледжа. Погибли 19 человек, еще более 50 пострадали. Юноша свел счеты с жизнью.