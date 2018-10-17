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Опознаны четверо погибших в результате стрельбы и взрыва в техникуме Керчи

Опознаны четверо погибших в результате стрельбы и взрыва в техникуме Керчи

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Десять пострадавших при взрыве в керченском колледже находятся в реанимации
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Опознаны четверо погибших в результате стрельбы и взрыва в техникуме Керчи

Опознаны четверо погибших в результате стрельбы и взрыва в техникуме Керчи

 Десять пострадавших при взрыве в керченском колледже находятся в реанимации

Десять пострадавших при взрыве в керченском колледже находятся в реанимации
Хакеры атаковали компьютеры МИД Словакии

Хакеры атаковали компьютеры МИД Словакии

 Порошенко надеется углубить сотрудничество Украины с ПА НАТО

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23:10   17 Октября 2018
Россия

Керченский стрелок не был замечен в религиозных сектах

Керченский стрелок не был замечен в религиозных сектах

Ученик одного из керченских техникумов, который устроил стрельбу и взрыв в стенах учебного заведения, не был замечен в связи с религиозными сектами.

Об этом рассказал журналистам глава республики Крым Сергей Аксенов. В настоящее время, отметил глава региона, специалисты проверяют контакты нападавшего. По словам Аксенова, юноша при себе имел не менее 150 патронов.

Напомним, в среду в техникуме в Керчи один из учеников произвел подрыв взрывных устройств, а также открыл стрельбу по ученикам и сотрудникам колледжа. Погибли 19 человек, еще более 50 пострадали. Юноша свел счеты с жизнью.

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Автор: Алла Ларионова
#нападение #аксенов #керчь #техникум

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