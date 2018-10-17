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 Десять пострадавших при взрыве в керченском колледже находятся в реанимации

Десять пострадавших при взрыве в керченском колледже находятся в реанимации
Хакеры атаковали компьютеры МИД Словакии

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23:04   17 Октября 2018
Россия

Горит школа в дагестанском селении Мокок

Горит школа в дагестанском селении Мокок

Оперативной дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Дагестану сообщили, что в среду, 17 октября, около восьми часов вечера по местному времени в селении Мокок Цунтинского района загорелась средняя школа.

По информации дагестанского МЧС, к месту случившегося направили пожарно-спасательную часть. Пламя охватило 920 квадратных метров здания школы. Пострадавших и жертв нет. Пожарные и спасатели ликвидируют последствия пожара.

ГУ МЧС по Дагестану направило в селение Мокок 8 человек и две единицы техники. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины возгорания средней школы. В августе 2016 года высокогорное селение Мокок почти полностью сгорело. Сотни людей остались без домов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#дагестан #пожар #школа #мокок

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