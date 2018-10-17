Горит школа в дагестанском селении Мокок

Оперативной дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Дагестану сообщили, что в среду, 17 октября, около восьми часов вечера по местному времени в селении Мокок Цунтинского района загорелась средняя школа.

По информации дагестанского МЧС, к месту случившегося направили пожарно-спасательную часть. Пламя охватило 920 квадратных метров здания школы. Пострадавших и жертв нет. Пожарные и спасатели ликвидируют последствия пожара.

ГУ МЧС по Дагестану направило в селение Мокок 8 человек и две единицы техники. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины возгорания средней школы. В августе 2016 года высокогорное селение Мокок почти полностью сгорело. Сотни людей остались без домов.