Хакеры атаковали компьютеры МИД Словакии

Хакерам удалось взломать компьютерную систему Министерства иностранных дел Словакии.

Однако взломщикам не удалось добраться до секретных материалов. Вероятнее всего, в их руки попала только рутинная текущая переписка ведомства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря словацкого МИД Бориса Гандела.

Ранее в среду премьер-министр страны Петер Пеллегрини также сообщал о компьютеры ведомства подверглись массивной хакерской атаке из-за границы. Взлом, отметил глава правительства Словакии, обнаружила военная разведка.