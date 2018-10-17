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Опознаны четверо погибших в результате стрельбы и взрыва в техникуме Керчи

Опознаны четверо погибших в результате стрельбы и взрыва в техникуме Керчи

 Десять пострадавших при взрыве в керченском колледже находятся в реанимации

Десять пострадавших при взрыве в керченском колледже находятся в реанимации
Хакеры атаковали компьютеры МИД Словакии

Хакеры атаковали компьютеры МИД Словакии

 Порошенко надеется углубить сотрудничество Украины с ПА НАТО

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22:59   17 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Хакеры атаковали компьютеры МИД Словакии

Хакеры атаковали компьютеры МИД Словакии

Хакерам удалось взломать компьютерную систему Министерства иностранных дел Словакии.

Однако взломщикам не удалось добраться до секретных материалов. Вероятнее всего, в их руки попала только рутинная текущая переписка ведомства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря словацкого МИД Бориса Гандела.

Ранее в среду премьер-министр страны Петер Пеллегрини также сообщал о компьютеры ведомства подверглись массивной хакерской атаке из-за границы. Взлом, отметил глава правительства Словакии, обнаружила военная разведка.

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Автор: Алла Ларионова

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