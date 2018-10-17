Секретаря Союза журналистов РФ внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Тимур Шафиров написал в Facebook, что попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» за якобы «попытки легализовать аннексию крымского полуострова Россией». Секретаря Союза журналистов России обвинили в «антиукраинской пропаганде».

Владельцы «Миротворца» считают, что Тимур Шафир не только «манипулировал» общественно значимой информацией, но и«подменял» понятия «свобода слова» и «демократия» идеологической пропагандой.

«Что же, очень рад оказаться в компании весьма достойных людей», — ответил секретарь СЖР.

Украинский сайт создали по инициативе Антона Геращенко, экс-советника министра внутренних дел страны. «Миротворец» обнародует информацию о людях, которых считает «изменниками родины». Данные собираются нелегальным путем и без согласия граждан, которых представители украинского сайта называют «сепаратистами».

В базу данных сайта вносят информацию о россиянах. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова неоднократно критиковала действия владельцев «Миротворца».