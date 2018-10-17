Аксенов заявил, что керченский убийца не вызывал подозрений

Убийца студентов керченского техникума характеризовался окружающими положительно и не вызывал никаких подозрений.

Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что пока не ясны причины, толкнувшие молодого человека на преступление. По словам Аксенова, директор техникума говорит о том, что юноша даже ни разу не вызывался на педсовет.

Напомним, в среду в одном из техникумов Керчи 18-летний ученик совершил подрыв взрывных устройств в стенах заведения и открыл огонь по людям. Погибли 19 человек, более 50 пострадали.