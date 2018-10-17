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Опознаны четверо погибших в результате стрельбы и взрыва в техникуме Керчи

Опознаны четверо погибших в результате стрельбы и взрыва в техникуме Керчи

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Десять пострадавших при взрыве в керченском колледже находятся в реанимации
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Опознаны четверо погибших в результате стрельбы и взрыва в техникуме Керчи

Опознаны четверо погибших в результате стрельбы и взрыва в техникуме Керчи

 Десять пострадавших при взрыве в керченском колледже находятся в реанимации

Десять пострадавших при взрыве в керченском колледже находятся в реанимации
Хакеры атаковали компьютеры МИД Словакии

Хакеры атаковали компьютеры МИД Словакии

 Порошенко надеется углубить сотрудничество Украины с ПА НАТО

Порошенко надеется углубить сотрудничество Украины с ПА НАТО
СМИ: Европейские граждане попали в плен к террористам ИГ* в Сирии

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22:40   17 Октября 2018
Россия

Аксенов заявил, что керченский убийца не вызывал подозрений

Аксенов заявил, что керченский убийца не вызывал подозрений

Убийца студентов керченского техникума характеризовался окружающими положительно и не вызывал никаких подозрений.

Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что пока не ясны причины, толкнувшие молодого человека на преступление. По словам Аксенова, директор техникума говорит о том, что юноша даже ни разу не вызывался на педсовет.

Напомним, в среду в одном из техникумов Керчи 18-летний ученик совершил подрыв взрывных устройств в стенах заведения и открыл огонь по людям. Погибли 19 человек, более 50 пострадали.

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Автор: Алла Ларионова
#убийца #аксенов #керчь

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