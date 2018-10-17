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Бельгийский премьер отрицает дипломатический конфликт с Испанией

Бельгийский премьер отрицает дипломатический конфликт с Испанией

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22:15   17 Октября 2018
Весь мир

Бельгийский премьер отрицает дипломатический конфликт с Испанией

Бельгийский премьер отрицает дипломатический конфликт с Испанией

Между Брюсселем и Мадридом нет дипломатического конфликта, заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель в среду, 17 октября. Мадрид лишил дипломатического статуса представителя правительства Фландрии, одной из провинций Бельгии, где говорят на нидерландском языке, в Испании Андре Хеббелинка.

Бельгийский премьер объяснил, что Фландрия — самостоятельный субъект, поэтому провинция отвечает за урегулирование отношений с Испанией. По его словам, Мадриду нужно определить, как организовывать дипломатические отношения с субъектами Бельгии.

«В Бельгии существует определенная самостоятельность состоящих в федерации субъектов», — объяснил Шарль Мишель в Брюсселе перед началом саммита Евросоюза.

Бельгийский премьер отрицает дипломатический конфликт с Испанией

Премьер-министр подчеркнул, что между бельгийским и испанским правительствами нет дипломатического конфликта. Шарль Мишель не прокомментировал «реакцию одних и других» на случившееся.

Бельгийского посла в Мадриде Марка Калькуна вызвали в испанское министерство иностранных дел во вторник, 16 октября. Глава МИД Испании Жозеп Боррель лишил Калькуна дипломатического статуса представителя правительства Фландрии в стране за «неприемлемые и противоречащие духу братства» заявления.

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Автор: Анатолий Кубарев
#бельгия #испания #общество #весь мир

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