Следствие выясняет наличие сообщников у преступника в Керчи

Пока неизвестно, действовал ли в одиночку нападавший в керченском колледже или у него были сообщники.

Об этом сообщил в среду вечером глава Крыма Сергей Аксенов, передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что в настоящее время следствие выясняет, имел ли юноша сообщников.

Напомним, днем в среду в Керчи и техникуме один из студентов устроил подрывы взрывных устройств и открыл беспорядочную стрельбу по людям. В результате погибли 19 человек, более 50 получили ранения, 10 из них находятся в реанимации.