ВОЗ предупредила об опасности распространения вируса Эбола

Распространение смертельного вируса геморрагической лихорадки Эбола в Конго беспокоит, но ситуация не международного масштаба, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, комитет решил, что вирус Эбола не представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения. Риск глобального распространения — низкий, но для соседних с Конго стран — высокий.

Because there is a very high risk of regional #Ebola spread, neighbouring countries should: -Accelerate preparedness and surveillance -Request partners to increase their support -Consider vaccination of health care workers & front-line workers in districts neighbouring #DRC. pic.twitter.com/wA8gLvPcs9