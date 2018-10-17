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После взрыва и стрельбы в Керчи десять человек находятся в реанимации
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 Трагедия в Керчи. Как украинцы отреагировали в соцсетях

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21:21   17 Октября 2018
Весь мир

Латвийцы несут цветы к посольству РФ из-за трагедии в Керчи

Латвийцы несут цветы к посольству РФ из-за трагедии в Керчи

Жители Латвии несут цветы, свечи и мягкие игрушки к посольству РФ в стране в память о погибших в результате стрельбы и взрыва в техникуме в Керчи.

Об этом сообщает в среду РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич также выразил соболезнования родным и близким жертв бойни в Керчи.

В среду в одном из керченских техникумов прогремел взрыв неустановленного устройства. Кроме того, нападавший открыл стрельбу. Жертвами нападения, по последним данным, стали 19 человек, пострадали 53 человека. 

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Автор: Алла Ларионова
#латвия #общество #керчь

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