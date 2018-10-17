Латвийцы несут цветы к посольству РФ из-за трагедии в Керчи

Жители Латвии несут цветы, свечи и мягкие игрушки к посольству РФ в стране в память о погибших в результате стрельбы и взрыва в техникуме в Керчи.

Об этом сообщает в среду РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич также выразил соболезнования родным и близким жертв бойни в Керчи.

В среду в одном из керченских техникумов прогремел взрыв неустановленного устройства. Кроме того, нападавший открыл стрельбу. Жертвами нападения, по последним данным, стали 19 человек, пострадали 53 человека.