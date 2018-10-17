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21:11   17 Октября 2018
Россия

После взрыва и стрельбы в Керчи десять человек находятся в реанимации

После взрыва и стрельбы в Керчи десять человек находятся в реанимации

Десять человек из числа пострадавших в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже находятся в тяжелом состоянии и в настоящее время нет возможности их опросить и опознать.

Об этом в среду вечером заявил глава городской администрации Сергей Бороздин на встрече с родственниками пострадавших.

«Десять человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии, их опросить на предмет опознания невозможно», - заявил Бороздин, предложив родственникам пострадавших попытаться опознать родных по одежде, посетив Керченскую горбольницу, где они все находятся.

Слова Бороздина приводит агентство ТАСС, отмечая, что также на встрече с родственниками пострадавших во время стрельбы в керченском колледже были озвучены имена 40 человек, которые были госпитализированы с ранениями и чьи личности уже установлены.

После взрыва и стрельбы в Керчи десять человек находятся в реанимации

В среду днем учащийся четвертого курса Политехнического колледжа Керчи устроил в учебном заведении взрыв и стрельбу по людям, после чего покончил с собой. В результате ЧП, по официальным данным, погибли 19 человек и 54 человека были госпитализированы. Личность стрелка установлена. Следственный комитет РФ возбудил в связи с произошедшим уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

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Автор: Александр Люблинский
#стрельба #пострадавшие #родственники #керчь #колледж

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