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20:59   17 Октября 2018
Весь мир

Патруль НАТО подорвался на фугасе в Афганистане

Патруль НАТО подорвался на фугасе в Афганистане

По меньшей мере трое военнослужащих НАТО получили ранения в результате подрыва в провинции Парван на востоке Афганистана. Об этом в среду сообщает агентство Пажвак.

Согласно информации командования миссии «Решительная поддержка», патруль коалиции подорвался на самодельном фугасе​​​.

В афганской провинции Парван находится авиабаза Баграм, которая является крупнейшим объектом НАТО в стране. Параллельно с этим свое влияние на территории государства в настоящее время усиливает террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России решением Верховного суда).

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Автор: Алла Ларионова
#нато #афганистан #патруль

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