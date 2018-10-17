Патруль НАТО подорвался на фугасе в Афганистане

По меньшей мере трое военнослужащих НАТО получили ранения в результате подрыва в провинции Парван на востоке Афганистана. Об этом в среду сообщает агентство Пажвак.

Согласно информации командования миссии «Решительная поддержка», патруль коалиции подорвался на самодельном фугасе​​​.

В афганской провинции Парван находится авиабаза Баграм, которая является крупнейшим объектом НАТО в стране. Параллельно с этим свое влияние на территории государства в настоящее время усиливает террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России решением Верховного суда).