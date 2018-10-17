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21:17   17 Октября 2018
Весь мир

США запросили у Турции аудиозапись, доказывающую убийство саудовского журналиста

США запросили у Турции аудиозапись, доказывающую убийство саудовского журналиста

Вашингтон запросил у турецких властей аудиозапись, свидетельствующую об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление американского лидера Дональда Трампа.

Президент США отметил, что в Вашингтоне сомневаются в существовании данной аудиозаписи. Трамп получит полный доклад, когда государственный секретарь США Майк Помпео вернется из Турции.

«Я не уверен, что она существует. Возможно, существует», — сказал Трамп.

Президент США напомнил, что Вашингтон считает Саудовскую Аравию важным союзником на Ближнем Востоке. Эр-Рияд покупает американское оружие, добавил Трамп. Журналисты спросили, почему расследование не поручили ФБР. Трамп ответил, что Джамаль Хашогги гражданин Саудовской Аравии, а не США.

Турецкие СМИ сообщили, что у Анкары есть аудиозапись допроса оппозиционного саудовского журналиста в здании консульства, на которой слышно, что Хашогги пытали, а после убили. По информации турецких СМИ, на аудиозаписи можно услышать голос генконсула Саудовской Аравии  Мухаммада Утайби.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #турция #трамп #саудовская аравия

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