Мединский отчитал главу Росгорцирка за ненадлежащее исполнение обязанностей

Глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский сделал выговор гендиректору Российской государственной цирковой компании Дмитрию Иванову за нарушение сроков капитального ремонта Омского цирка.

Об этом в среду сообщает пресс-служба ведомства. Также на сайте Министерства культуры опубликован приказ о дисциплинарном взыскании, подписанный главой ведомства 11 октября. В документе, в частности, говорится:

«Министр культуры РФ Владимир Мединский сделал выговор генеральному директору Росгосцирка Дмитрию Иванову «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее за собой неэффективную работу предприятия» в связи с нарушением сроков завершения капремонта Омского цирка».

При этом официальный представитель министра культуры Юрий Бондаренко рассказал, что цирк в Омске был сдан в эксплуатацию после капитального ремонта, но внутри здания не были завершены некоторые работы, например не была завершена установка систем дымоудаления, вентиляции и кондиционирования. На совещании с главой Минкульта, которое прошло в марте 2018 года, руководство Росгорцирка заявило, что к октябрю все недочеты будут устранены, однако своих обязательств не выполнило, а также не уведомило Владимира Мединского о срыве сроков.