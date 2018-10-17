Медведев назвал санкции США против банков РФ объявлением торговой войны

Американские санкции против российского банковского сектора — объявление торговой войны, но Москва преодолеет давление Вашингтона, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью Euronews​​​​​​​.

По его словам, российская экономика адаптируется к любым формам давления, но санкционная политика разрушает международный экономический порядок. Москва понимает причины давления на РФ, но санкции не повлияют на российскую позицию.

«Вопрос только в том, зачем это надо», — сказал Медведев.

Премьер-министр добавил, что санкции против РФ помогают Вашингтону поддерживать «внутриполитические разборки» между республиканцами и демократами. Аналогичная ситуация сложилась в европейских странах. Антироссийская кампания позволяет Западу сохранять власть и формировать правительство, но не повлиять на позицию Москвы, резюмировал Медведев.