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Порошенко надеется углубить сотрудничество Украины с ПА НАТО

Порошенко надеется углубить сотрудничество Украины с ПА НАТО

 Трагедия в Керчи. Как украинцы отреагировали в соцсетях

Трагедия в Керчи. Как украинцы отреагировали в соцсетях

Бельгийский премьер отрицает дипломатический конфликт с Испанией

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20:31   17 Октября 2018
Россия

Медведев назвал санкции США против банков РФ объявлением торговой войны

Медведев назвал санкции США против банков РФ объявлением торговой войны

Американские санкции против российского банковского сектора — объявление торговой войны, но Москва преодолеет давление Вашингтона, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью Euronews​​​​​​​.

По его словам, российская экономика адаптируется к любым формам давления, но санкционная политика разрушает международный экономический порядок. Москва понимает причины давления на РФ, но санкции не повлияют на российскую позицию.

«Вопрос только в том, зачем это надо», — сказал Медведев. 

Медведев назвал санкции США против банков РФ объявлением торговой войны

Премьер-министр добавил, что санкции против РФ помогают Вашингтону поддерживать «внутриполитические разборки» между республиканцами и демократами. Аналогичная ситуация сложилась в европейских странах. Антироссийская кампания позволяет Западу сохранять власть и формировать правительство, но не повлиять на позицию Москвы, резюмировал Медведев. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #экономика #банк

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