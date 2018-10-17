МИД РФ указал послу США в Армении на вмешательство Вашингтона в дела Еревана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на слова посла США в Армении Ричарда Миллза, завершающего свою миссию, о том, что американское посольство десятилетиями поддерживало в Армении определенные группы.

«Посол США сообщил, что правительство его страны, американское посольство на протяжении последних десятилетий целенаправленно поддерживали определенные группы в армянском обществе и определенных представителей в правительстве», - рассказала Мария Захарова в ходе брифинга в Москве.

При этом Миллз, как отметила Захарова, без всякого смущения рассказывал о вмешательстве во внутренние дела суверенного государства, убежденный в том, что все это делалось во имя благой цели – превратить Армению в более справедливое и транспарентное общество, а значит, было оправдано.

Также Мария Захарова отметила, что в прощальном послании возвращающийся в США Ричард Миллз пожелал армянскому гражданскому обществу «надзирать» за действиями своего правительства, добавив, что большая часть финансовой помощи из Вашингтона будет направляться на поддержку этого гражданского общества.