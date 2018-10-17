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20:13   17 Октября 2018
Весь мир

Вице-премьер Италии намерен приложить все усилия для отмены антироссийских санкций

Вице-премьер Италии намерен приложить все усилия для отмены антироссийских санкций

Министр иностранных дел Италии, вице-премьер Маттео Сальвини пообещал сделать все необходимое со своей стороны, приложить все усилия, чтобы введенные против России санкции были отменены как можно скорее.

С таким заявлением итальянский министр выступил в среду на ассамблее представительства конфедерации промышленности Италии в РФ Confindustria Russia.

«У меня создается впечатление, что руководство ЕС готово и дальше идти по пути санкций и, более того, создавать их автоматическое продление​​​», - сказал Сальвини, отметив, что его это абсолютно не устраивает.

Также вице-премьер добавил, что не видит во введенных против РФ санкциях никакого смысла и не ясно, когда это все закончится. Со своей стороны Сальвини пообещал приложить максимум усилий, чтобы европейские санкции против России были отменены в самом скором времени.

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Автор: Александр Люблинский
#евросоюз #италия #санкции #сальвини #мидиталии

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