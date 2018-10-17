Мы в соц.сетях:
Следствие выясняет наличие сообщников у преступника в Керчи

Следствие выясняет наличие сообщников у преступника в Керчи

 После взрыва и стрельбы в Керчи десять человек находятся в реанимации

После взрыва и стрельбы в Керчи десять человек находятся в реанимации
Порошенко надеется углубить сотрудничество Украины с ПА НАТО

Порошенко надеется углубить сотрудничество Украины с ПА НАТО

 Трагедия в Керчи. Как украинцы отреагировали в соцсетях

Трагедия в Керчи. Как украинцы отреагировали в соцсетях

Бельгийский премьер отрицает дипломатический конфликт с Испанией

Бельгийский премьер отрицает дипломатический конфликт с Испанией

 ВОЗ предупредила об опасности распространения вируса Эбола

ВОЗ предупредила об опасности распространения вируса Эбола
Следствие выясняет наличие сообщников у преступника в Керчи

Следствие выясняет наличие сообщников у преступника в Керчи

 После взрыва и стрельбы в Керчи десять человек находятся в реанимации

После взрыва и стрельбы в Керчи десять человек находятся в реанимации
Порошенко надеется углубить сотрудничество Украины с ПА НАТО

Порошенко надеется углубить сотрудничество Украины с ПА НАТО

 Трагедия в Керчи. Как украинцы отреагировали в соцсетях

Трагедия в Керчи. Как украинцы отреагировали в соцсетях

Бельгийский премьер отрицает дипломатический конфликт с Испанией

Бельгийский премьер отрицает дипломатический конфликт с Испанией

 ВОЗ предупредила об опасности распространения вируса Эбола

ВОЗ предупредила об опасности распространения вируса Эбола
20:03   17 Октября 2018
Россия

Небензя намерен приберечь оценку работы де Мистуры

Небензя намерен приберечь оценку работы де Мистуры

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил о том, что прибережет на будущее прощальные слова в адрес специального посланника генерального секретаря организации по Сирии Стаффана де Мистуры, который в среду сообщил, что готов покинуть пост по личным причинам.

Постоянный представитель России также выразил надежду на то, что поездка де Мистуры в сирийскую столицу по приглашению правительства САР на текущей неделе окажется продуктивной.

Также представители ряда стран-членов Совбеза ООН, в частности Перу, Швеции и Голландии, в ходе заседания выразили свое сожаление в связи с уходом де Мистуры с этой должности и поблагодарили его за работу на посту.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#оон #де мистура #небензя

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...