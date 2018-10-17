Небензя намерен приберечь оценку работы де Мистуры

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил о том, что прибережет на будущее прощальные слова в адрес специального посланника генерального секретаря организации по Сирии Стаффана де Мистуры, который в среду сообщил, что готов покинуть пост по личным причинам.

Постоянный представитель России также выразил надежду на то, что поездка де Мистуры в сирийскую столицу по приглашению правительства САР на текущей неделе окажется продуктивной.

Также представители ряда стран-членов Совбеза ООН, в частности Перу, Швеции и Голландии, в ходе заседания выразили свое сожаление в связи с уходом де Мистуры с этой должности и поблагодарили его за работу на посту.