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20:14   17 Октября 2018
Россия

Антироссийская кампания Запада не изменит позиций Москвы — Медведев

Антироссийская кампания Запада не изменит позиций Москвы — Медведев

Ситуация в отношениях РФ и Европы — результат скоропалительных действий Брюсселя, а в случае с США — «внутриполитические разборки», в которых политики преследуют цель остаться у власти, но с помощью антироссийской кампании Запад не повлияет на Москву, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По его словам, взаимоотношения РФ и Европейского союза «переживают не лучшие времена». Москва считает, что так сложилось в результате «достаточно скоропалительных решений», которые принял ЕС, но расплачиваются за это европейцы.

«Естественно, это оказывает негативное влияние и на нашу страну», — добавил Медведев.

Антироссийская кампания Запада не изменит позиций Москвы — Медведев

Премьер-министр РФ в интервью телеканалу Euronews объяснил, что все, связанное с российской стороной, используют на Западе для внутриполитической борьбы. Антироссийскую истерию сохраняют в США ради «внутриполитических разборок» между республиканцами и демократами.

«То же самое касается и европейских стран»,  — сказал Медведев.

Российский премьер отметил, что кампания против Москвы помогает западным политикам сохраниться у власти, но не повлиять на позицию РФ. Медведев подчеркнул, что повлиять невозможно и Запад «это прекрасно понимает».

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #медведев #диалог #запад

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