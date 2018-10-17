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 После взрыва и стрельбы в Керчи десять человек находятся в реанимации

После взрыва и стрельбы в Керчи десять человек находятся в реанимации
Порошенко надеется углубить сотрудничество Украины с ПА НАТО

Порошенко надеется углубить сотрудничество Украины с ПА НАТО

 Трагедия в Керчи. Как украинцы отреагировали в соцсетях

Трагедия в Керчи. Как украинцы отреагировали в соцсетях

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19:55   17 Октября 2018
Россия

Порошенко, соболезнуя в связи с трагедией в Керчи, назвал граждан РФ украинцами

Порошенко, соболезнуя в связи с трагедией в Керчи, назвал граждан РФ украинцами

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в Политехническом колледже Керчи.

При этом украинский президент назвал украинцами российских граждан, которых коснулась трагедия. Заявление Порошенко в среду вечером приводит администрация украинского лидера:

«Почему для нас это важно? Потому что это украинские граждане. И конечно, что когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило - это трагедия», - заявил Порошенко.

Также администрация сообщает, что президент Украины выразил соболезнования «украинцам, потерявшим в трагедии детей и близких».

Ранее в среду сообщалось о взрыве и стрельбе в Керченском политехническом колледже, которые устроил студент четвертого курса, который затем покончил с собой. В результате действий злоумышленника, по последним официальным данным, погибли 19 человек и 54 человека были госпитализированы с различными ранениями.

Порошенко, соболезнуя в связи с трагедией в Керчи, назвал граждан РФ украинцами

Следственный комитет России расследует уголовное дело, возбужденное по статье «Убийство». Ранее свои соболезнования в связи с трагедией в Крыму выразили российские и зарубежные политики.

Полуостров Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам всенародного референдума, на котором местные жители единодушно высказались за этот шаг. Власти Украины, вставшие во главе страны в результате антиконституционного госпереворота, отказываются признать результаты крымского референдума и продолжают считать полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, однако российские власти уже не раз заявили, что вопрос с принадлежностью Крыма закрыт окончательно.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #порошенко #украина #крым #керчь

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