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19:49   17 Октября 2018
Россия

РФ уважает Трампа — Медведев

РФ уважает Трампа — Медведев

Американского лидера Дональда Трампа «атакуют справа и слева», поэтому президент США не смог радикально улучшить отношения с Москвой, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Euronews.

По его словам, Россия уважает президента США, но Трамп вряд ли сумеет улучшить диалог с Москвой. У Медведева поинтересовались: «Дональд Трамп – лучшее, что произошло в последнее время с РФ?». Премьер-министр ответил, что «мы Трампа не выбирали».

«Мы с уважением относимся к выбору американского народа», — подчеркнул Медведев. 

РФ уважает Трампа — Медведев

Председатель российского правительства объяснил, если бы на месте Дональда Трампа был другой президент, тогда Москва «относилась бы к нему с не меньшим уважением». Медведев напомнил, что на американского лидера «давят» внутри США.

«Трампу, насколько мы понимаем, сейчас не очень просто», — считает премьер-министр РФ.

Медведев добавил, что президента США «подозревают в каких-то симпатиях к России», хотя ничего радикального для улучшения диалога Москвы с Вашингтоном Трамп не сделал.

«И вряд ли способен сделать — именно в силу давления», — резюмировал премьер. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #рф #медведев #трамп

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