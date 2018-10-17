РФ уважает Трампа — Медведев

Американского лидера Дональда Трампа «атакуют справа и слева», поэтому президент США не смог радикально улучшить отношения с Москвой, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Euronews.

По его словам, Россия уважает президента США, но Трамп вряд ли сумеет улучшить диалог с Москвой. У Медведева поинтересовались: «Дональд Трамп – лучшее, что произошло в последнее время с РФ?». Премьер-министр ответил, что «мы Трампа не выбирали».

«Мы с уважением относимся к выбору американского народа», — подчеркнул Медведев.

Председатель российского правительства объяснил, если бы на месте Дональда Трампа был другой президент, тогда Москва «относилась бы к нему с не меньшим уважением». Медведев напомнил, что на американского лидера «давят» внутри США.

«Трампу, насколько мы понимаем, сейчас не очень просто», — считает премьер-министр РФ.

Медведев добавил, что президента США «подозревают в каких-то симпатиях к России», хотя ничего радикального для улучшения диалога Москвы с Вашингтоном Трамп не сделал.