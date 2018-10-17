СМИ: Взрывотехники обезвредили взрывное устройство, найденное в колледже Керчи

Взрывное устройство, которое было обнаружено в Керченском политехническом колледже рядом с вещами предполагаемого стрелка, обезврежено специалистами.

Об этом в среду вечером сообщает ТАСС, приводя информацию своего источника в региональных силовых структурах.

«Второе взрывное устройство было обнаружено рядом с вещами [стрелявшего] человека, оно обезврежено на месте. Продолжаются взрывотехнические работы», - говорится в сообщении.

Также представитель Керченского отдела ФСБ на заседании оперативного штаба, которое проводит глава республики Сергей Аксенов, заявил, что в настоящее время на месте происшествия проводятся мероприятия по установлению и розыску сообщников стрелка, и по выявлению мотивов злоумышленника.

Напомним: ранее в среду в столовой Политехнического колледжа в Керчи прогремел взрыв, после чего студент четвертого курса открыл огонь по учащимся. В результате стрельбы и взрыва погибли 19 человек и 54 человека были госпитализированы с ранениями. Тело подозреваемого молодого человека обнаружено в здании колледжа.

Следственный комитет РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Убийство».