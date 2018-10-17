Обвиняемая в экстремизме Мария Мотузная уехала на Украину
Юная Мария Мотузная, в отношении которой заведено уголовное дело об экстремизме и оскорблении чувств верующих (части 1 статей 282 и 148 УК), покинула РФ. Как сама девушка написала в Twitter, сейчас она находится в Киеве.
Адвокат подозреваемой Алексей Бушмаков из международной правозащитной группы «Агора» также рассказал журналистам, что девушка уехала из Российской Федерации. Юрист отметил, что она теперь намерена просить у украинских властей политическое убежище.
Позднее девушка опровергла слова адвоката.
я НЕ собираюсь просить полит убежище в Украине!!!! Не надо писать статьи с недостоверной информацией! Спасибо!!!— Frolová (@La72La) 17 октября 2018 г.