Обвиняемая в экстремизме Мария Мотузная уехала на Украину

Юная Мария Мотузная, в отношении которой заведено уголовное дело об экстремизме и оскорблении чувств верующих (части 1 статей 282 и 148 УК), покинула РФ. Как сама девушка написала в Twitter, сейчас она находится в Киеве.

Адвокат подозреваемой Алексей Бушмаков из международной правозащитной группы «Агора» также рассказал журналистам, что девушка уехала из Российской Федерации. Юрист отметил, что она теперь намерена просить у украинских властей политическое убежище.

Позднее девушка опровергла слова адвоката.