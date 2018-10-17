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Порошенко надеется углубить сотрудничество Украины с ПА НАТО

Порошенко надеется углубить сотрудничество Украины с ПА НАТО

 Трагедия в Керчи. Как украинцы отреагировали в соцсетях

Трагедия в Керчи. Как украинцы отреагировали в соцсетях

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19:54   17 Октября 2018
Россия

Обвиняемая в экстремизме Мария Мотузная уехала на Украину

Обвиняемая в экстремизме Мария Мотузная уехала на Украину

Юная Мария Мотузная, в отношении которой заведено уголовное дело об экстремизме и оскорблении чувств верующих (части 1 статей 282 и 148 УК), покинула РФ. Как сама девушка написала в Twitter, сейчас она находится в Киеве.

Адвокат подозреваемой Алексей Бушмаков из международной правозащитной группы «Агора» также рассказал журналистам, что девушка уехала из Российской Федерации. Юрист отметил, что она теперь намерена просить у украинских властей политическое убежище.

Позднее девушка опровергла слова адвоката.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #мотузная #экстримизм

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