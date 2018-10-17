Порошенко надеется углубить сотрудничество Украины с ПА НАТО

Украинский лидер Петр Порошенко встретился с председателем Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса Расой Юкнявичене в среду, 17 октября. Президент Украины надеется, что ПА НАТО уделит приоритетное внимание углублению партнерства с Киевом в рамках политики открытых дверей альянса.

Порошенко проинформировал председателя ПА НАТО об инициативе закрепить в конституции стратегический курс Украины на приобретение полноправного членства в Североатлантическом альянсе.

У ході зустрічі з Головою Парламентської Асамблеї НАТО @RJukneviciene повідомив про свою ініціативу закріпити у Конституції стратегічний курс України на набуття повноправного членства в НАТО. pic.twitter.com/bbw8Q2kMCU — Петро Порошенко (@poroshenko) 17 октября 2018 г.

Сподіваюсь, що Асамблея буде надавати пріоритетну увагу питанням подальшого поглиблення партнерства з Україною в рамках політики відкритих дверей Альянсу. — Петро Порошенко (@poroshenko) 17 октября 2018 г.

Порошенко соболезнует семьям погибших пилотов сверхзвукового учебно-боевого истребителя Су-27УБ. Самолет разбился во вторник, 16 октября, во время многонациональных учений «Чистое небо — 2018», в которых поучаствовали не только украинские военные, но и солдаты стран-членов НАТО.