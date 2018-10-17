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После взрыва и стрельбы в Керчи десять человек находятся в реанимации
Порошенко надеется углубить сотрудничество Украины с ПА НАТО

Порошенко надеется углубить сотрудничество Украины с ПА НАТО

 Трагедия в Керчи. Как украинцы отреагировали в соцсетях

Трагедия в Керчи. Как украинцы отреагировали в соцсетях

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19:23   17 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко надеется углубить сотрудничество Украины с ПА НАТО

Порошенко надеется углубить сотрудничество Украины с ПА НАТО

Украинский лидер Петр Порошенко встретился с председателем Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса Расой Юкнявичене в среду, 17 октября. Президент Украины надеется, что ПА НАТО уделит приоритетное внимание углублению партнерства с Киевом в рамках политики открытых дверей альянса.

Порошенко проинформировал председателя ПА НАТО об инициативе закрепить в конституции стратегический курс Украины на приобретение полноправного членства в Североатлантическом альянсе. 

 

 

Порошенко соболезнует семьям погибших пилотов сверхзвукового учебно-боевого истребителя Су-27УБ. Самолет разбился во вторник, 16 октября, во время многонациональных учений «Чистое небо  — 2018», в которых поучаствовали не только украинские военные, но и солдаты стран-членов НАТО.

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Автор: Анатолий Кубарев
#порошенко #украина #нато #сотрудничество

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