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 После взрыва и стрельбы в Керчи десять человек находятся в реанимации

После взрыва и стрельбы в Керчи десять человек находятся в реанимации
Порошенко надеется углубить сотрудничество Украины с ПА НАТО

Порошенко надеется углубить сотрудничество Украины с ПА НАТО

 Трагедия в Керчи. Как украинцы отреагировали в соцсетях

Трагедия в Керчи. Как украинцы отреагировали в соцсетях

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19:02   17 Октября 2018
Россия

Матчи одиннадцатого тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания

Матчи одиннадцатого тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания

Все матчи 11-го тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания в память о погибших в Керчи 17 октября. Об этом сообщили в Российской футбольной премьер-лиге.

17 октября произошло нападение на колледж в Керчи. Студент этого же учебного заведения Владислав Росляков с ружьем и самодельным взрывным устройством прошел в здание и начал расстреливать людей. Затем в столовой на первом этаже он привел в действие взрывное устройство. По предварительным данным, в колледже погибли 19 человек и около 50 получили ранения.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #взрыв #рфпл #траур #керч

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