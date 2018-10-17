Матчи одиннадцатого тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания

Все матчи 11-го тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания в память о погибших в Керчи 17 октября. Об этом сообщили в Российской футбольной премьер-лиге.

17 октября произошло нападение на колледж в Керчи. Студент этого же учебного заведения Владислав Росляков с ружьем и самодельным взрывным устройством прошел в здание и начал расстреливать людей. Затем в столовой на первом этаже он привел в действие взрывное устройство. По предварительным данным, в колледже погибли 19 человек и около 50 получили ранения.