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 После взрыва и стрельбы в Керчи десять человек находятся в реанимации

После взрыва и стрельбы в Керчи десять человек находятся в реанимации
Порошенко надеется углубить сотрудничество Украины с ПА НАТО

Порошенко надеется углубить сотрудничество Украины с ПА НАТО

 Трагедия в Керчи. Как украинцы отреагировали в соцсетях

Трагедия в Керчи. Как украинцы отреагировали в соцсетях

Бельгийский премьер отрицает дипломатический конфликт с Испанией

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19:11   17 Октября 2018
Россия

МИД России осудил поставку летального вооружения на Украину

МИД России осудил поставку летального вооружения на Украину

Поставка различных видов летального вооружения на Украину и втягивание ее в блоки только усугубляет ситуацию в стране. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Она подчеркнула, что такие меры не имеют никакого отношения к уважению к этому государству и этому народу. Захарова также заметила, что нет ничего хуже для развития Украины, чем подталкивание ее к новым силовым способам решения внутреннего конфликта.

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Автор: Алла Ларионова
#захарова #украина #мид

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