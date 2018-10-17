МИД России осудил поставку летального вооружения на Украину

Поставка различных видов летального вооружения на Украину и втягивание ее в блоки только усугубляет ситуацию в стране. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Она подчеркнула, что такие меры не имеют никакого отношения к уважению к этому государству и этому народу. Захарова также заметила, что нет ничего хуже для развития Украины, чем подталкивание ее к новым силовым способам решения внутреннего конфликта.