Восстановление Сирии обернется поражением для США

Но Белый Дом все еще пытается сместить законного президента Асада и разделить страну на зоны влияния, уверен сирийский журналист.

Готовящийся пакет американских санкций против занимающихся восстановлением Сирии российских и иранских компаний служит цели нивелировать успехи стран в борьбе с терроризмом и возвращении арабской республики к мирной жизни. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» озвучил сирийский политолог, журналист Низар Буш.

«Почему Россия и Иран? Они считаются победителями терроризма в Сирии, который поддерживают США. Снабжают оружием. Процесс восстановления Сирии уже начался. Я был в нескольких городах, где отстраивают здания, улицы, учреждения. Американцы не хотят видеть Сирию единым государством, чтобы Россия одержала там экономическую победу. Новые санкции против России и Ирана – это продолжение экономической и информационной войны. США не хотят укрепления президента Башара Асада. Если Россия и Иран восстановят Сирию, для США это будет поражением»,- поделился мнением политолог.

Санкции в отношении российских и иранских компаний готовит администрация Дональда Трампа. По данным NBS со ссылкой на источники в Белом Доме, США также отказались от планов восстанавливать районы, где присутствуют военные силы Ирана и РФ.

Впрочем, в эффективности политических рычагов администрации Трампа сомневаются даже на родине. По мнению американского аналитика Дуга Бэндоу, которое опубликовало издание National Interest, президенту Башару Асаду больше ничего не угрожает. Колумнист убежден, что у Асада достаточно сторонников, как в самой стране, так и за рубежом для восстановления республики после затяжной гражданской войны. Бэндоу уверен, что США должны признать поражение, прекратить военное вмешательство и оставить попытки вытеснить оттуда Иран и Россию.