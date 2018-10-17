Захарова: Штаты отказали в визе гражданину РФ – сотруднику секретариата ООН
Соединенные Штаты Америки целый год тянули с решением и в итоге отказали во въезде россиянину, получившему должность в секретариате ООН.
Об этом в среду заявила представитель Российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, отметив, что для отказа россиянину во въезде у США не было никаких причин. При этом, по ее словам, такое долгое затягивание с ответом создало проблемы в самой Организации Объединенных Наций из-за вакансии, которая оставалась не закрытой на протяжении длительного времени.
По словам Захаровой, сроки ожидания обязательного собеседования для получения американской визы составляют в среднем 300 дней, то есть США массово срывают поездки россиян в рамках спортивных, культурных, гуманитарных и деловых контактов.
При этом американские власти намеренно и целеустремленно создают препятствия работе дипломатических и консульских представительств России, постоянно откладывая выдачу разрешения на въезд новым сотрудникам.
«Регулярными стали прямые отказы в визах, в частности, это относится и к постоянному представительству РФ при ООН в Нью-Йорке», - подчеркнула представитель МИД РФ.
Также с намеренным затягиванием решения визовых вопросов и с необоснованными отказами сталкиваются представители РФ, чье участие запланировано в профильных мероприятиях по линии ООН. То есть Вашингтон пытается таким образом заглушить голос России во всемирной организации
«Налицо грубейший произвол, неприемлемое нарушение международного права. Мировому сообществу пора обратить на это пристальное внимание», - заявила в заключение представитель МИД РФ.