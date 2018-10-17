Захарова: Штаты отказали в визе гражданину РФ – сотруднику секретариата ООН

Соединенные Штаты Америки целый год тянули с решением и в итоге отказали во въезде россиянину, получившему должность в секретариате ООН.

Об этом в среду заявила представитель Российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, отметив, что для отказа россиянину во въезде у США не было никаких причин. При этом, по ее словам, такое долгое затягивание с ответом создало проблемы в самой Организации Объединенных Наций из-за вакансии, которая оставалась не закрытой на протяжении длительного времени.

По словам Захаровой, сроки ожидания обязательного собеседования для получения американской визы составляют в среднем 300 дней, то есть США массово срывают поездки россиян в рамках спортивных, культурных, гуманитарных и деловых контактов.

При этом американские власти намеренно и целеустремленно создают препятствия работе дипломатических и консульских представительств России, постоянно откладывая выдачу разрешения на въезд новым сотрудникам.

«Регулярными стали прямые отказы в визах, в частности, это относится и к постоянному представительству РФ при ООН в Нью-Йорке», - подчеркнула представитель МИД РФ.

Также с намеренным затягиванием решения визовых вопросов и с необоснованными отказами сталкиваются представители РФ, чье участие запланировано в профильных мероприятиях по линии ООН. То есть Вашингтон пытается таким образом заглушить голос России во всемирной организации