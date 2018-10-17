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18:50   17 Октября 2018
Россия

Власти Севастополя объявили траур в связи с трагедией в Керчи

Власти Севастополя объявили траур в связи с трагедией в Керчи

Экстренные службы города Севастополь приведены в состояние повышенной готовности, чтобы при необходимости оказать помощь в связи с произошедшей в Керчи трагедией.

Об этом в среду сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Его слова опубликованы на официальном сайте правительства города.

В частности, Овсянников выразил родным погибших соболезнования и пожелал выздоровления пострадавшим.

«Севастополь готов оказать максимальную поддержку нашим соседям в этот нелегкий момент. Все силы севастопольских экстренных служб приведены в готовность и окажут помощь крымчанам, если она понадобится, - заявил губернатор, добавив также: - Севастополь скорбит вместе с вами и сопереживает вашему горю».

Также Овсянников объявил, что в Севастополе также как и на всей территории полуострова Крым объявляется трехдневный траур.

Ранее в среду учащийся четвертого курса Керченского политехнического колледжа устроил в учебном заведении взрыв и открыл из винтовки огонь по другим студентам. По официальным данным, в результате произошедшего погибли 19 человек, несколько десятков человек получили ранения.

Следственный комитет сначала возбудил уголовное дело по статье «Теракт», но потом переквалифицировал его по статье «Убийство».

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Автор: Александр Люблинский
#крым #траур #севастополь #керчь

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