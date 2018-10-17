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18:47   17 Октября 2018
Россия

Жириновский предложит РЖД переименовать Павелецкий вокзал Москвы в Урюпинский

Жириновский предложит РЖД переименовать Павелецкий вокзал Москвы в Урюпинский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает целесообразным переименовать Павелецкий железнодорожный вокзал в столице в Урюпинский. Об этом сообщает пресс-служба партии.

В связи с 400-летием «столицы российской провинции» города Урюпинск в Госдуме в среду открылась выставка «Урюпинск. Из глубины России».

«Учитывая значение этого города для истории России, Владимир Жириновский выступил с предложением обратиться со всей фракцией к РЖД, чтобы Павелецкий вокзал переименовали в Урюпинский», — сообщили в ЛДПР.

Политик пояснил, что, по его мнению, именно с Павелецкого отправляются поезда, проезжающие, в том числе, и Урюпинск, а город Павелецк в Подмосковье — «небольшой, ничем не примечательный город, жители которого не обидятся».

«Зато жители Урюпинска получат очередной глоток вдохновения», — сказал Жириновский.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #жириновский #общество #урюпинск

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