Мы в соц.сетях:
Следствие выясняет наличие сообщников у преступника в Керчи

Следствие выясняет наличие сообщников у преступника в Керчи

 После взрыва и стрельбы в Керчи десять человек находятся в реанимации

После взрыва и стрельбы в Керчи десять человек находятся в реанимации
Порошенко надеется углубить сотрудничество Украины с ПА НАТО

Порошенко надеется углубить сотрудничество Украины с ПА НАТО

 Трагедия в Керчи. Как украинцы отреагировали в соцсетях

Трагедия в Керчи. Как украинцы отреагировали в соцсетях

Бельгийский премьер отрицает дипломатический конфликт с Испанией

Бельгийский премьер отрицает дипломатический конфликт с Испанией

 ВОЗ предупредила об опасности распространения вируса Эбола

ВОЗ предупредила об опасности распространения вируса Эбола
Следствие выясняет наличие сообщников у преступника в Керчи

Следствие выясняет наличие сообщников у преступника в Керчи

 После взрыва и стрельбы в Керчи десять человек находятся в реанимации

После взрыва и стрельбы в Керчи десять человек находятся в реанимации
Порошенко надеется углубить сотрудничество Украины с ПА НАТО

Порошенко надеется углубить сотрудничество Украины с ПА НАТО

 Трагедия в Керчи. Как украинцы отреагировали в соцсетях

Трагедия в Керчи. Как украинцы отреагировали в соцсетях

Бельгийский премьер отрицает дипломатический конфликт с Испанией

Бельгийский премьер отрицает дипломатический конфликт с Испанией

 ВОЗ предупредила об опасности распространения вируса Эбола

ВОЗ предупредила об опасности распространения вируса Эбола
19:07   17 Октября 2018
Медиа

Трагедия в Керчи. Как украинцы отреагировали в соцсетях

Трагедия в Керчи. Как украинцы отреагировали в соцсетях

Трагедию в политехническом колледже обсуждают не только россияне, но и украинские «доброжелатели», которые дезинформируют людей в социальных сетях и нагнетают антироссийские настроения. Потоки негатива льются не только в адрес россиян, но и пострадавших.

Украинские тролли настаивают, что «Москва обвинит в трагедии Киев». Некоторые пользователи специально пишут, что РФ якобы готовится «вторгнуться» на Украину. 

Украинские тролли разжигают панику в соцсетях после взрыва в керченском колледже

Украинские тролли разжигают панику в соцсетях после взрыва в керченском колледже

«Почему мне это показывают? Меня не интересуют их проблемы. А вы знаете, у нас в АТО снова двое пацанов погибло? Это не наши проблемы», — нагнетают в Сети. 

 

Украинские тролли разжигают панику в соцсетях после взрыва в керченском колледже

 

Украинские тролли разжигают панику в соцсетях после взрыва в керченском колледже

«Мне совершенно безразлично, что там произошло, кто погиб и почему. И даже не стыдно за отсутствие сочувствия», — пишет «доброжелатель». 

 

Украинские тролли разжигают панику в соцсетях после взрыва в керченском колледже

Украинские тролли разжигают панику в соцсетях после взрыва в керченском колледже

«А могли бы спокойно жить в своей тундре … понаехало …», — вторит другой.

 

Кроме беспочвенных подозрений в адрес России льются потоки оскорблений. Некоторые особо «патриотично» настроенные украинцы не скрывают радости из-за гибели подростков. 

Украинские тролли разжигают панику в соцсетях после взрыва в керченском колледже

 

Украинские тролли разжигают панику в соцсетях после взрыва в керченском колледже

 

Украинские тролли разжигают панику в соцсетях после взрыва в керченском колледже

Директор политехнического техникума в Керчи рассказала о случившемся, но украинские боты не поверили в искренность слов и заявили, что в голосе женщины «просто сквозит фальшь». 

 

Украинские тролли разжигают панику в соцсетях после взрыва в керченском колледже

Украинские тролли разжигают панику в соцсетях после взрыва в керченском колледже

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#украина #керчь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...