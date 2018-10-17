Трагедия в Керчи. Как украинцы отреагировали в соцсетях

Трагедию в политехническом колледже обсуждают не только россияне, но и украинские «доброжелатели», которые дезинформируют людей в социальных сетях и нагнетают антироссийские настроения. Потоки негатива льются не только в адрес россиян, но и пострадавших.

Украинские тролли настаивают, что «Москва обвинит в трагедии Киев». Некоторые пользователи специально пишут, что РФ якобы готовится «вторгнуться» на Украину.

«Почему мне это показывают? Меня не интересуют их проблемы. А вы знаете, у нас в АТО снова двое пацанов погибло? Это не наши проблемы», — нагнетают в Сети.

«Мне совершенно безразлично, что там произошло, кто погиб и почему. И даже не стыдно за отсутствие сочувствия», — пишет «доброжелатель».

«А могли бы спокойно жить в своей тундре … понаехало …», — вторит другой.

Кроме беспочвенных подозрений в адрес России льются потоки оскорблений. Некоторые особо «патриотично» настроенные украинцы не скрывают радости из-за гибели подростков.

Директор политехнического техникума в Керчи рассказала о случившемся, но украинские боты не поверили в искренность слов и заявили, что в голосе женщины «просто сквозит фальшь».