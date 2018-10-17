Трагедия в Керчи. Как украинцы отреагировали в соцсетях
Трагедию в политехническом колледже обсуждают не только россияне, но и украинские «доброжелатели», которые дезинформируют людей в социальных сетях и нагнетают антироссийские настроения. Потоки негатива льются не только в адрес россиян, но и пострадавших.
Украинские тролли настаивают, что «Москва обвинит в трагедии Киев». Некоторые пользователи специально пишут, что РФ якобы готовится «вторгнуться» на Украину.
«Почему мне это показывают? Меня не интересуют их проблемы. А вы знаете, у нас в АТО снова двое пацанов погибло? Это не наши проблемы», — нагнетают в Сети.
«Мне совершенно безразлично, что там произошло, кто погиб и почему. И даже не стыдно за отсутствие сочувствия», — пишет «доброжелатель».
«А могли бы спокойно жить в своей тундре … понаехало …», — вторит другой.
Кроме беспочвенных подозрений в адрес России льются потоки оскорблений. Некоторые особо «патриотично» настроенные украинцы не скрывают радости из-за гибели подростков.
Директор политехнического техникума в Керчи рассказала о случившемся, но украинские боты не поверили в искренность слов и заявили, что в голосе женщины «просто сквозит фальшь».
"Взорвали холл, бегали, потом бросали какие-то взрывпакеты, потом с автоматами бегали, открывали кабинеты, убивали всех, кого могли найти. Настоящий теракт, как положено, как в Беслане", — директор политехнического техникума в Керчи pic.twitter.com/BDManGW3DX— Виталий С. (@vits2014) 17 октября 2018 г.