Алиханов вынесет на инвестсовет проект IT-деревни на берегу Балтийского моря

На берегу Балтийского моря в Калининградской области может появиться IT-деревня — городок, где будут проживать программисты. Об этом рассказал глава региона Антон Алиханов в рамках форума дискуссионного клуба «Валдай».

Как передает с мероприятия корреспондент ИА «Политика сегодня», он напомнил, что о возможности строительства IT-деревни говорил еще бывший губернатор, однако теперь под эти цели выделен земельный массив и уже есть предложения по строительству там жилья и коммерческой инфраструктуры. По словам Алиханова, проект скоро будет вынесен на инвестсовет.