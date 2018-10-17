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Алиханов вынесет на инвестсовет проект IT-деревни на берегу Балтийского моря

Алиханов вынесет на инвестсовет проект IT-деревни на берегу Балтийского моря
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18:11   17 Октября 2018
Россия

Алиханов вынесет на инвестсовет проект IT-деревни на берегу Балтийского моря

Алиханов вынесет на инвестсовет проект IT-деревни на берегу Балтийского моря

На берегу Балтийского моря в Калининградской области может появиться IT-деревня — городок, где будут проживать программисты. Об этом рассказал глава региона Антон Алиханов в рамках форума дискуссионного клуба «Валдай».

Как передает с мероприятия корреспондент ИА «Политика сегодня», он напомнил, что о возможности строительства IT-деревни говорил еще бывший губернатор, однако теперь под эти цели выделен земельный массив и уже есть предложения по строительству там жилья и коммерческой инфраструктуры. По словам Алиханова, проект скоро будет вынесен на инвестсовет.

«Уже найден инвестор — это GS групп. Окончательное решение они еще не приняли, но активно интересовались проектом».

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #алиханов #калинградскаяобласть #it-деревня

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