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18:33   17 Октября 2018
Весь мир

Алиханов рассказал, как Калининград поддерживает связи с Европой в условиях санкций

Алиханов рассказал, как Калининград поддерживает связи с Европой в условиях санкций

Калининградская область, в условиях введенных в отношении России странами Евросоюза санкций, продолжает поддерживать с ними связи, ожидая, когда политическая ситуация изменится.

Об этом рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, общаясь с журналистами в рамках дискуссионного  клуба «Валдай» в Сочи.

«Калининградская область на своем уровне продолжает поддерживать угли теплыми, чтобы, когда общий климат поменяется,  было бы легче разжигать очаг», - заявил калининградский губернатор, в частности.

Также Алиханов отметил, что в Калининградской области, конечно, не испытывают особого комфорта от европейских санкций, но продолжают достаточно тесно контактировать с Польшей. С Литвой, по словам губернатора, к сожалению, сохранилось меньше контактов и виной тому популистская позиция Вильнюса, но на муниципальных уровнях взаимодействие поддерживается. С Германией Калининградская область поддерживает большое количество связей от бизнес-проектов до культурных мероприятий.

Особо Алиханов отметил тот факт, что недавно булла утверждена новая программа пограничного сотрудничества с Евросоюзом, благодаря которой Калининградская область смогла решить множество экологических проблем. Причем, как подчеркнул Алиханов, деньги на это выделяются и со стороны России и со стороны Евросоюза.

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Автор: Александр Люблинский
#евросоюз #санкции #калининград #связи #алиханов

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