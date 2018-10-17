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18:17   17 Октября 2018
Россия

Рогозин посетил РКЦ «Прогресс» и цех испытаний ракет-носителей

Рогозин посетил РКЦ «Прогресс» и цех испытаний ракет-носителей

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин провел заседание государственной комиссии по расследованию нештатной ситуации при запуске корабля корабля «Союз МС-10» на ракете-носителе «Союз-ФГ» в среду, 17 октября.

Также Рогозин обсудил перспективные проекты в области ракетостроения в самарском ракетно-космическом центре «Прогресс». Перед началом заседания аварийной комиссии осмотрели фрагменты первой и второй ступеней «Союз-ФГ». Дмитрий Рогозин заслушал доклады.

Временно исполняющий обязанности генерального директора РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов доложил о проверке этапов производства ракет типа «Союз». Предварительные результаты работы комиссии подготовят к концу текущей недели.

 

Дмитрий Рогозин посетил цех, где собирают и испытывают ракет-носители. Генеральный директор «Роскосмоса» встретился с рабочими и обсудил качество продукции, выпускаемой в РКЦ «Прогресс».

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #прогресс #рогозин #роскосмос

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