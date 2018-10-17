Рогозин посетил РКЦ «Прогресс» и цех испытаний ракет-носителей

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин провел заседание государственной комиссии по расследованию нештатной ситуации при запуске корабля корабля «Союз МС-10» на ракете-носителе «Союз-ФГ» в среду, 17 октября.

Также Рогозин обсудил перспективные проекты в области ракетостроения в самарском ракетно-космическом центре «Прогресс». Перед началом заседания аварийной комиссии осмотрели фрагменты первой и второй ступеней «Союз-ФГ». Дмитрий Рогозин заслушал доклады.

Временно исполняющий обязанности генерального директора РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов доложил о проверке этапов производства ракет типа «Союз». Предварительные результаты работы комиссии подготовят к концу текущей недели.

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин (@Rogozin) провел заседание Госкомиссии по расследованию нештатной ситуации, произошедшей 11 октября при запуске корабля #СоюзМС10. pic.twitter.com/wKSnwJATUv — РОСКОСМОС (@roscosmos) 17 октября 2018 г.

Дмитрий Рогозин посетил цех, где собирают и испытывают ракет-носители. Генеральный директор «Роскосмоса» встретился с рабочими и обсудил качество продукции, выпускаемой в РКЦ «Прогресс».