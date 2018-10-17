Алиханов: Основная проблема в отношениях власти и общества — отсутствие коммуникации
Зачастую решения, которые пытается принять власть, не объяснены тем, на кого они направлены. Нужно чаще встречаться и общаться. Об этом заявил глава Калининградской области Антон Алиханов на форуме дискуссионного клуба «Валдай».
Как передает корреспондент ИА «Политика сегодня», в ходе сессии «Запросы общества и ответы государства» губернатор рассказал, что в ходе предвыборной компании на пост главы Калининградской области он осознал, что зачастую людям нужно не сиюминутное решение проблемы, «а понимание того, что их слышат, и понимание, что эту проблему можно решить, и когда именно».
«Разговор уже снимает большую часть запроса общества. Мы стараемся все больше становится открытыми», — сказал Алиханов.
При этом он признался, что тот формат, который он выбрал для себя — общение через соцсети — оказался «не совсем удачным».
«Потому что меня одного на всех не хватит. Поэтому необходимо переходить к более системным вещам.. Хотя иногда это (непосредственное общение с гражданами, — ИА «ПС») и помогает бороться с попытками местных администраций скрыть что-то, если люди имеют возможность быстро достучаться до губернатора».