Алиханов: Основная проблема в отношениях власти и общества — отсутствие коммуникации

Зачастую решения, которые пытается принять власть, не объяснены тем, на кого они направлены. Нужно чаще встречаться и общаться. Об этом заявил глава Калининградской области Антон Алиханов на форуме дискуссионного клуба «Валдай».

Как передает корреспондент ИА «Политика сегодня», в ходе сессии «Запросы общества и ответы государства» губернатор рассказал, что в ходе предвыборной компании на пост главы Калининградской области он осознал, что зачастую людям нужно не сиюминутное решение проблемы, «а понимание того, что их слышат, и понимание, что эту проблему можно решить, и когда именно».

«Разговор уже снимает большую часть запроса общества. Мы стараемся все больше становится открытыми», — сказал Алиханов.

При этом он признался, что тот формат, который он выбрал для себя — общение через соцсети — оказался «не совсем удачным».