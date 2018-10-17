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18:01   17 Октября 2018
Россия

Алиханов: Долги ФК «Балтика» погасят за счет бюджета

Алиханов: Долги ФК «Балтика» погасят за счет бюджета

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что футбольный клуб «Балтика» является для региона тяжелой ношей.

Слова губернатора, сказанные на полях дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, в среду приводит корреспондент информагентства «Политика Сегодня».

«В бюджете заложены дополнительные средства на то, чтобы клуб погасил свои долги. Это тяжёлая ноша (клуб Балтика - для Калининграда, - ИА «ПС»), но бросать ее мы не собираемся», - заявил Алиханов. В частности, отвечая на соответствующий вопросу журналистов.

В то же время губернатор не стал уточнять. Сколько именно бюджетных денег будет направлено на спасение местного футбольного клуба, пояснив журналистам, что они не могут узнать сумму выделяемую «Балтике» раньше, чем местные депутаты.

Алиханов: Долги ФК «Балтика» погасят за счет бюджета

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Автор: Александр Люблинский
#балтика #калининград #алиханов #футбольныйклуб

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