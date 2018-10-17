Алиханов: Долги ФК «Балтика» погасят за счет бюджета

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что футбольный клуб «Балтика» является для региона тяжелой ношей.

Слова губернатора, сказанные на полях дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, в среду приводит корреспондент информагентства «Политика Сегодня».

«В бюджете заложены дополнительные средства на то, чтобы клуб погасил свои долги. Это тяжёлая ноша (клуб Балтика - для Калининграда, - ИА «ПС»), но бросать ее мы не собираемся», - заявил Алиханов. В частности, отвечая на соответствующий вопросу журналистов.

В то же время губернатор не стал уточнять. Сколько именно бюджетных денег будет направлено на спасение местного футбольного клуба, пояснив журналистам, что они не могут узнать сумму выделяемую «Балтике» раньше, чем местные депутаты.