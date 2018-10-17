Захарова: Россия сохраняет приверженность введению безвизового режима с ЕС

Россия готова продолжить движение к введению безвизового режима с Евросоюзом, однако в марте 2014 года Брюссель заморозил этот диалог, чем резко сузил возможность прогресса в данном вопросе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Работа с ЕС по либерализации визового режима велась до 2014 года, пока в марте Брюссель не принял решение о заморозке диалога. Это шаг резко сузил возможность для подвижек в этом вопросе, — сказала Захарова. — Россия остается приверженной безвизовый режиму с ЕС. Идеология непрепятствования гуманитарным связям записана во многих документах ОБСЕ. Эта задача уже давно была закреплена на бумаге в качестве глобальной цели, к которой нужно двигаться».