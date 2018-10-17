Набутов предложил отпустить Кокорина и Мамаева под домашний арест. Многие против

Скандальные друзья-спортсмены сейчас в следственном изоляторе, и им там не нравится.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, которые избили двух человек в центре Москвы, 17 октября попросили суд отпустить их из СИЗО «Бутырка» под домашний арест. Об этом изданию «Р-Спорт» сообщила московский омбудсмен Татьяна Потяева.

Спортивный комментатор и телеведущий Кирилл Набутов в беседе с «Политикой Сегодня» усомнился, что, выйдя за порог следственного изолятора, любители кулачных боев бросятся в омут бесчинства. Собеседник агентства высказался за гуманное отношение к павшим «звездам» футбола.

«У меня есть сомнение, что они сразу пойдут рожи бить, грабить ларьки и так далее. Они этого делать, конечно, не будут. Будь я на месте следствия, я бы переместил их под домашний арест. Но я не на месте следствия и не знаю обстоятельств дела», - сказал телеведущий.

Почти четверть респондентов (23%) опроса ВЦИОМ желают, чтобы закадычные друзья-футболисты понесли наказание за свои проступки, согласно решению суда, каким бы оно не оказалось, не взирая на титулы. 13% респондентов наказали бы Мамаева и Кокорина, но не знают как. Столько же выступают за отстранение от спорта футболистов, и столько же за уголовный срок. Всего 6% россиян готовы простить футболистам выходки. И 10% выступают за штраф.

За избиение чиновника Минпромторга Дениса Пака, награжденного медалью ордена «За заслуги перед отечеством», а также за избиение водителя телеведущей федерального канала на футболистов завели уголовные дела о побоях и хулиганстве. Суд решил, что оба пробудут в СИЗО до 11 ноября.