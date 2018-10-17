Алиханов о трагедии в Керчи: Проблемные зоны нужно искать в интернете

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил соболезнования семьям погибших в Керченском политехническом техникуме и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Его слова в среду приводит корреспондент ИА «Политика Сегодня».

«Никому такого не пожелаешь. Переживаем за жителей Крыма . Желаем скорейшего выздоровления раненым», - заявил он, в частности.

При этом, отвечая на слова журналиста, что подобная трагедия в среде молодых людей происходит не впервые, Алиханов отметил, что обвинять в произошедшем школьную систему – это самое простое. По его словам, возможно, в некоторых случаях имелись недоработки со стороны родителей, правоохранительным органам предстоит разобраться во всем.

Также калининградский губернатор заявил, что необходимо что-то предпринимать, возможно придется наладить поиск проблемных зон в интернете.

Напомним: ранее в среду в Керченском политехническом колледже студент четвертого курса устроил серию взрывов, а также расстрелял учащихся из винтовки. Всего в результате действий злоумышленника погибли 18 человек и около 50 человек пострадали. Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Свои соболезнования родным погибших уже выразили президент РФ Владимир Путин и глава республики Чечня Рамзан Кадыров.

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