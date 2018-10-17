Число погибших от взрыва в Керчи возросло до 19 человек

Центр медицины катастроф сообщил, что число людей, погибших при взрыве в керченском колледже, возросло до 19 человек.

Ранее в политехническом колледже Керчи прогремел взрыв. В результате инцидента погибли люди, в частности заместитель директора учреждения и ее дочь, которая также рабола в техникуме. Пострадали 34 человека, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, но позже переквалифицировал на статью «Убийство двух и более человек». Глава Крыма Сергей Аксенов объявил трехдневный траур в связи с трагедией. Также он сообщил, что преступник, который устроил взрыв, покончил с собой. Им оказался 18-летний Владислав Росляков, который был студентом четвертого курса колледжа.