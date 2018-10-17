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17:12   17 Октября 2018
Россия

Россия внесет в ООН проект резолюции по борьбе с нацизмом

Россия внесет в ООН проект резолюции по борьбе с нацизмом

В связи с подъемом в обществе ксенофобских, неонацистских настроений Россия планирует внести в ООН проект резолюции, осуждающей подобные проявления. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Как передает с брифинга корреспондент ИА «Политика сегодня», Захарова напомнила о провокациях украинских националистов 14 октября — в годовщину УПА (экстремистская организация, запрещена в РФ).

«Промаршировали с флагами под ксенофобские лозунги. В офисе одной из политических сил устроили погром. Радикалы вольготно чувствуют себя на Украине. Власти Киева подогревают неонацистские русофобские настроения, пытаясь отвлечь внимание граждан от других проблем. Не случайно президент Украины Петр Порошенко в тот же самый день заявлял о российской агрессии в Азове», — сказала официальный представитель российского дипведомства.

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Автор: Вячеслав Каширин
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