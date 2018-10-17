Россия внесет в ООН проект резолюции по борьбе с нацизмом

В связи с подъемом в обществе ксенофобских, неонацистских настроений Россия планирует внести в ООН проект резолюции, осуждающей подобные проявления. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Как передает с брифинга корреспондент ИА «Политика сегодня», Захарова напомнила о провокациях украинских националистов 14 октября — в годовщину УПА (экстремистская организация, запрещена в РФ).