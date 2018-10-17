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 Турецкая полиция проводит обыск в резиденции консула Саудовской Аравии

Турецкая полиция проводит обыск в резиденции консула Саудовской Аравии
17:12   17 Октября 2018
Весь мир

Турецкая полиция проводит обыск в резиденции консула Саудовской Аравии

Турецкая полиция проводит обыск в резиденции консула Саудовской Аравии

Правоохранительные органы прибыли в резиденцию генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммеда Утайби, чтобы провести обыск, это связано с исчезновением журналиста Джамала Хашогги.

Об этом пишет The Associated Press в Twitter.

 

Ранее саудовские власти инициировали расследование в отношении консула по той же причине. Он был снят с должности. 

Представитель СМИ пропал 2 октября. Хашогги известен критикой в адрес властей Саудовской Аравии. В день пропажи он находился в генеральном консульстве королевства для получения документов о разводе. Однако из здания он так и не вернулся.

Власти страны ведут розыск. Министерство иностранных дел Турции вызвали посла Саудовской Аравии для получения информации о местоположении журналиста, однако посол ответил, что он не владеет данными. Турецкие власти считают, что его убили. Американские СМИ говорят о том, что убийство было спланировано заранее, а преступление организовано 15 саудоаравийцами. Турецкая полиция проверяет версию, согласно которой тело журналиста могли растворить в кислоте.

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Автор: Анна Манц
#турция #полиция #обыск #журналист #генконсул

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