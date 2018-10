Турецкая полиция проводит обыск в резиденции консула Саудовской Аравии

Правоохранительные органы прибыли в резиденцию генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммеда Утайби, чтобы провести обыск, это связано с исчезновением журналиста Джамала Хашогги.

Об этом пишет The Associated Press в Twitter.

BREAKING: Turkish police arrive at residence of Saudi consul to conduct search over disappearance, alleged slaying of Saudi writer.